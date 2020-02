/ Lesedauer: ca. 3min Bluesnote: Der Blues-Caravan macht Halt in Rheine

Eine echte Alternative für Karnevalsmüde in der Region: Am Samstag, 22. Februar, präsentiert Bluesbote den Blues-Caravan live im Kino Zinema City in Rheine und kehrt für dieses Konzert zurück an die alte Wirkungsstätte.