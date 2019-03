Empfehlung - Blaue Friedensschafe grasen in Rheine

Rheine Die unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments in Straßburg stehende „Blaue Friedensherde“ des Künstlers Rainer Bonk „grast“ bald auch in Rheine. Im Rahmen des Projektes „Aufwachen: #EuropaMachen“ werden die 35 blauen Schafe an verschiedenen Stellen in der Innenstadt zu sehen sein. Ihre Botschaft lautet: „Alle sind gleich – jeder ist wichtig!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/blaue-friedensschafe-grasen-in-rheine-289207.html