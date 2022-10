Beil-Attacke aus Wut über die Firma: Anklage gegen 18-Jährigen

© picture alliance / Friso Gentsch/dpa

06.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Ibbenbüren: Ein Justizbeamter steht beim Prozessauftakt nach dem Tod eines Streitschlichters vor dem Sitzungssaal. Zwei Angeklagte müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Sie sollen im März 2017 bei einem Streit an einer Tankstelle in Ibbenbüren so lange auf einen 25-jährigen Autofahrer eingeprügelt haben, bis der in Panik mit seinem Auto flüchtete und dabei beim Zurücksetzen einen 73-jährigen Streitschlichter überrollte und tödlich verletzte. Foto: Friso Gentsch/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++