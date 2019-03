Empfehlung - Baum stürzt in Ochtrup auf Auto: Fahrer tot

OchtrupNach Angaben der Polizei in Steinfurt ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr auf der Bentheimer Straße in Ochtrup etwa 500 Meter vor der Auffahrt zur A31. Der Baum war wahrscheinlich aufgrund eines heftig tobenden Gewitters umgestürzt und traf einen BMW und dessen 30-jährigen Fahrer aus Ochtrup. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er nur noch tot geborgen werden konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/baum-stuerzt-in-ochtrup-auf-auto-fahrer-tot-284841.html