Bald heulen auch in Rheine die Sirenen wieder

Bis in die 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehörten sie zur städtischen Geräuschkulisse: die Heultöne der Warnsirenen. Im Nachbarkreis Steinfurt denken immer mehr Kommunen an eine Wiedereinführung der Signalanlagen, so auch in Rheine.