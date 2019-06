Empfehlung - Bad Bentheimerin stellt im Botanischen Garten in Münster aus

Bad Bentheim/Münster Die Liebe zur Natur wurde Marlene in der Stroth quasi in die Wiege gelegt. Aufgewachsen an den Isarauen hat sie von Kindesbeinen an Erfahrungen mit der Tier- und Pflanzenwelt gesammelt. Einen Großteil ihrer Berufszeit hat die 72-Jährige im Büro des Botanischen Instituts in Münster gearbeitet, seit ihrer Berentung zeichnet sie Pflanzen, Insekten und Vögel. So lautet auch der Titel ihrer Ausstellung, die am 10. August in der Orangerie des Botanischen Gartens in Münster eröffnet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/bad-bentheimerin-stellt-im-botanischen-garten-in-muenster-aus-303793.html