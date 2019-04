Empfehlung - B70 bei Wettringen den ganzen Tag gesperrt

Wettringen/Metelen Ein defekter Schwertransporter sorgt derzeit für eine Vollsperrung der Bundesstraße 70 auf einem Teilstück zwischen Wettringen und Metelen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist der Wagen gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch mit einem Hydraulikschaden auf der B70 liegen geblieben. Der Wagen steht unmittelbar hinter dem Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße am Ortsrand von Wettringen. Es ist Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen, die nun gebunden werden muss. Die Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen wird noch bis in den Abend andauern. Eine Umleitung ist eingerichtet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/b70-bei-wettringen-den-ganzen-tag-gesperrt-292569.html