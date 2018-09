Empfehlung - Auto überschlägt sich bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Ahaus Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein 73-jähriger Haaksbergener am Donnerstag mit seinem Ford C-Max die B 70 – aus Alstätte kommend – in Richtung Niederlande überqueren. Dabei übersah er die Vorfahrt eines 27-Jährigen BMW-Fahrers aus Gronau, der die B 70 in Richtung Vreden befuhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/auto-ueberschlaegt-sich-bei-zusammenstoss-auf-kreuzung-249211.html