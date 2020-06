Ausstellungseröffnung im Kloster Bentlage

Bentlage Kultur und Corona – das ist so eine Sache. Keine Konzerte, leere Theatersäle und geschlossene Museen. Auch das Kloster Bentlage musste im März seine Türen schließen. Allerdings wird nun endlich am Sonntag, 14. Juni, die neue Ausstellung „Ich will mein Reh zu Ende malen!“ von Ulrike Zilly in den Salons von Kloster Bentlage eröffnet. Eine klassische Eröffnung im großen Stil kann nicht stattfinden. Allerdings wird die Künstlerin selbst von 11 bis 15 Uhr vor Ort und zusammen mit dem künstlerischen Leiter Jan-Christoph Tonigs offen für Gespräche und Fragen sein. Anstatt der üblichen Ansprache wird eine Gesprächsaufzeichnung von Tonigs und Rheines Bürgermeister Peter Lüttmann gezeigt. Beginnend mit der Frage, ob Mathe ein schönes oder eher schreckliches Schulfach war, verfolgt die Unterhaltung das Thema, das im Fokus der Ausstellung steht: Die Kindheit und den Prozess des Heranwachsens.

Zilly erschafft mit ihrer Malerei, den Zeichnungen und Skulpturen eine perfekt unperfekte Welt, die die guten und schlechten Seiten der Kindheit zeigt. Die unbeschwerten Momente und die Momente, in denen die Kindheit scheinbar verblasst und uns die naive Unbefangenheit eines Kindes entgleitet. Durch Abstraktion und die Farbintensität schafft sie einen symbolischen Dialog zwischen Bild und Betrachter. Die Motive und Situationen kommen uns bekannt vor, wie eine vertraute Fremde, die in unseren Erinnerungen begraben liegt und nun wieder zum Leben erweckt wird. Zillys Arbeiten zeigen eine Bildwelt, die zu einem eigenen Universum heranwächst und eine Geschichte erzählt. Dessen Moral scheint es zu sein, unsere Wahrnehmung in Frage zu stellen und unsere Gedankenwelt noch einmal neu zu entdecken. Dabei bleibt sie jedoch nicht nostalgisch und romantisch. Oft sind unfertige Elemente in den Arbeiten der Künstlerin zu finden. Mit dem Ton eines willensstarken Kindes rufen sie nach einem Abschluss, einem Ende. „Ich will mein Reh zu Ende malen!“ Wann ist es zu Ende gemalt? Wann endet der Prozess des Erwachsen-Werdens? Bei der Auseinandersetzung mit Zilly’s Werken wird jede BesucherIn eigene Antworten auf diese Fragen finden.

Ulrike Zilly: Ich will mein Reh zu Ende malen. Ausstellung in den Salons von Kloster Bentlage, Sonntag 14. Juni, bis Sonntag, 6. September; Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Möglichkeiten zur Einhaltung der Hygienevorschriften sind gegeben. Dennoch müssen die Besucher beachten, dass sich immer nur eine bestimmte Besucheranzahl in der Ausstellung befinden darf. Der Eintritt ist frei. Information: Telefon 05971 918468, Internet www.kloster-bentlage.de.