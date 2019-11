Empfehlung - Ausstellung als malerische Reise nach Nepal

Rheine In der Reihe „Von Nahem betrachtet“ zeigt das Kloster Bentlage regelmäßig Werke von Künstlern aus dem geografischen und gefühlten Nahbereich. Auf Bernhard Hülskötter aus Mesum trifft beides zu. Als profunder Bass und Vorsitzender des Mesumer Männerchors ist er eine Persönlichkeit im Musikleben der Stadt Rheine. Am kommenden Sonntag, 3. November, wird um 11.30 Uhr seine erste Ausstellung „Namaste“ in den Salons von Kloster Bentlage eröffnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ausstellung-als-malerische-reise-nach-nepal-327037.html