Aufnahmen aus Höfen in Rheine sorgen für Aufschrei

Rheine Es sind bedenkliche Foto- und Videoaufnahmen, die der Verein „Tierretter.de“ am Sonntag veröffentlicht hat. Sie zeigen Schweine mit Schwanzverletzungen, sterbende Tiere und hygienische Missstände. Aufgenommen wurden sie in vier Schweinemastbetrieben im Kreis Steinfurt. Zwei der Ställe befinden sich in Rheine, wie nun bekannt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/aufnahmen-aus-hoefen-in-rheine-sorgen-fuer-aufschrei-319547.html