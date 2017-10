Empfehlung - Atomgegner übernachten im Gleisbett bei Gronau

dpa Gronau. Insgesamt sechs Aktivisten hatten sich an Betonteilen im Gleisbett angekettet, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Drei Aktivisten musste die Polizei im Bereich Steinfurt von den Gleisen lösen, drei weitere bei Gronau. Die Atomkraftgegner hatten so bis Freitagmorgen verhindert, dass der mit Uranhexafluorid beladene Zug die Uranaufbereitungsanlage in Gronau erreichte. Der Zug konnte am Vormittag weiterfahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/atomgegner-uebernachten-im-gleisbett-bei-gronau-210096.html