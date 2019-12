Empfehlung - Atomgegner blockieren Uran-Zug

Gronau Begleitet von einer Mahnwache einiger Atomkraftgegner, die in der Nähe der Urananreicherungsanlage Gronau protestierten, hat am späten Dienstagvormittag ein Zug mit abgereichertem Uranhexafluorid die Urananreicherungsanlage verlassen. Weit gekommen ist er zunächst nicht. Nach kurzer Zeit musste der Zug seine Fahrt durchs Münsterland unterbrechen. Gegen 12 Uhr stoppte er in Altenberge, weil in Münster-Häger ein Aktivist die Bahnstrecke blockiert hatte. Der Mann hatte sich von einer Brücke aus über den Schienen abgeseilt. Gegen 14.15 Uhr konnte die Polizei den Mann aus dem Gleisbereich entfernen. Wenig später erreichte der Zug laut den „Westfälischen Nachrichten“ den Hauptbahnhof in Münster.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/atomgegner-blockieren-uran-zug-334099.html