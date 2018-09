Empfehlung - Atemwegsinfekt: Meeresluft im Anhänger für Pferde

Ochtrup Alles begann damit, dass ihr eigenes Pferd im Sommer vergangenen Jahres mit andauerndem Husten zu kämpfen hatte. In einer Klinik in Dülmen wurde dem Leiden von „Don‘t be silly“, die aber immer nur Silly genannt wird, mit Röntgenaufnahmen und Bronchoskopie auf den Grund gegangen. „Da war festsitzender Schleim in der Lunge, der sich mit Medikamenten nicht lösen ließ“, berichtet die Ochtruperin, die vom Tierarzt zwei Möglichkeiten aufgezeigt bekam. Entweder müsse die Stute für ein halbes Jahr an die Nordsee oder aber sich einer Lungenspülung unterziehen, die mit einem einwöchigen Aufenthalt in der Klinik und mehreren Infusionen verbunden gewesen wäre. Für Ramona Lücker kam weder die eine noch die andere Option infrage. „Das war keine so schöne Vorstellung“, blickt sie zurück. „Wer möchte sein Pferd schon für eine so lange Zeit weggeben? Und eine Lungenspülung ist auch nicht ohne.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/atemwegsinfekt-meeresluft-im-anhaenger-fuer-pferde-258385.html