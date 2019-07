Empfehlung - Artistische Techno-Party im GOP-Varieté-Theater Münster

Münster Ohne Strom funktioniert im Alltag so gut wie nichts mehr. Ohne ihn würde das mystische Licht beim Einlass an diesem Nachmittag im GOP-Theater am Hauptbahnhof in Münster nicht leuchten, würden nicht die Synthie-Klänge leise wie eine Vorahnung auf das Kommende aus den Lautsprechern dudeln oder die Eiswürfel in den Cocktails klappern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/artistische-techno-party-im-gop-variete-theater-muenster-307435.html