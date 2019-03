Am Flughafen Münster/Osnabrück tritt Sommerflugplan in Kraft

Am Sonntag, 31. März, steht am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven der Wechsel zum Sommerflugplan 2019 an. Den Fluggästen wird trotz der Betriebseinstellung der Germania ein umfangreicher und attraktiver Flugplan geboten.