Altenheim-Bewohnerin in Emsdetten getötet

Emsdetten Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstagabend bei der Weihnachtsfeier der Stiftung St. Josef in Emsdetten wie ein Lauffeuer: Im Sonnenhof ist ein Mord geschehen. Eine 61-jährige, schwer demenzerkrankte Bewohnerin war am späten Nachmittag tot aufgefunden worden. Noch am Donnerstagabend hat die Polizei den Ehemann festgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/altenheim-bewohnerin-in-emsdetten-getoetet-334686.html