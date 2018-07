Empfehlung - Alte Rathaus-Fundamente in Rheine entdeckt

Rheine 1899 herrschte in der Welt das übliche Chaos, das auch heute noch die Schlagzeilen beherrscht: schwere Hungersnot in Indien mit Millionen von Toten, islamistische Aufstände im Sudan, blutiger Burenkrieg in Südafrika. In Deutschland sieht es nicht ganz so dramatisch aus: Kaiser Wilhelm II. erweitert sein Kolonialreich um Territorien in der Südsee und weiht den Dortmund-Ems-Kanal ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/alte-rathaus-fundamente-in-rheine-entdeckt-243992.html