Empfehlung - Akt der Courage mündet in Tragödie

Ibbenbüren. Eigentlich wäre er genau der nette Opa gewesen, den sich jeder so vorstellt, sagt einer der Angeklagten. „Aufmerksam. Nett. Freundlich“. Mit den Worten „,Ihr seid junge Leute. Ihr könnt das anders klären. Hört doch auf‘“ habe er versucht, die Prügelei zu stoppen, erinnert sich der 26-Jährige. Doch der ältere Herr ist tot, überrollt von einem Auto an einer Tankstelle, als er sich couragiert in einen handfesten Streit einmischte. Wer für den tragischen Tod des Mannes die strafrechtliche Verantwortung trägt, versucht das Amtsgericht Ibbenbüren seit vergangenen Freitag zu klären.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/akt-der-courage-muendet-in-tragoedie-231958.html