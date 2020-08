After Work-Party mit Anna Weniger

Rheine Beim „After-Work“ im Rahmen der Reihe „Sommer an der Ems“ besteht auf dem Bernburgplatz und auf der Emsterrasse der Stadthalle Rheine die Gelegenheit, in lockerer Runde und bei bester Stimmung den wohlverdienten Feierabend einzuläuten. Musik von Anna Weniger, Drinks und eine chillige Atmosphäre sorgen dafür, dass die Probleme auf der Arbeit vergessen werden können. Die angenehme Atmosphäre kann am 20. August ab 17 Uhr genossen werden. Mit dem Klavier, der Gitarre und Ihrer Stimme im Gepäck interpretiert Anna Weniger eine knallbunte Mischung aus Rock und Pop-Klassikern, versüßt mit Ihrer ganz eigenen und lockeren Art. Weitere Informationen erfolgen auf der Homepage www.stadthalle-rheine.de.