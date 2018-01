87-jährige Fußgängerin in Wettringen angefahren

gn Wettringen. Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Wettringen eine 87-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 19.30 Uhr auf der Kirchstraße unterwegs gewesen und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen.

Dabei übersah er offenbar die 87-Jährige, die gerade die Seitenstraße überquerte. Die Frau aus Wettringen stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.