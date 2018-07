Empfehlung - 8000 Schweine sterben bei Stallbrand in Rheine

Rheine Zu einem Großbrand auf einem Hof bei Rheine sind die Feuerwehren aus Rheine und Umgebung am Sonntagmittag gefahren, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Zur Unterstützung rückte zudem ein Gerätewagen der Feuerwehr Wettringen an, um die Einsatzkräfte mit ausreichend Atemluftflaschen zu versorgen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen die Tierställe bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Futtersilo konnte nicht verhindert werden. 8000 Schweine sind nach Angaben der Feuerwehr verendet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/8000-schweine-sterben-bei-stallbrand-in-rheine-243108.html