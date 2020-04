/ Lesedauer: ca. 1min 77-jähriger stirbt in Münster nach einer Stichverletzung

Ein 77-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in Münster an der Heroldstraße durch einen oder mehrere Stiche im Halsbereich so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb. Polizisten nahmen einen 51-jährigen Mann noch in der Nähe fest.