Empfehlung - 52-Jähriger stirbt bei Jagdunfall in Ochtrup

Ochtrup Ein tragischer Jagdunfall hat sich am Montagabend an einer Teichanlage an der Bilker Straße zwischen Ochtrup und Wettringen ereignet. Ein 52-jähriger Ochtruper kam dabei ums Leben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/52-jaehriger-stirbt-bei-jagdunfall-in-ochtrup-243432.html