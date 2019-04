31. Jazzfest Gronau bietet breites Programm

Die Spannbreite des Jazz Fests in Gronau reicht in diesem Jahr von Onkel Wilhelm‘s Jazz Kapelle bis Joris. Letzterer eröffnet das Festival am Freitag, 27. April. An ihm wird deutlich, dass die Gronauer es längst geschafft haben, für Nachwuchs zu sorgen.