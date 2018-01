31-Jährige stirbt nach Autounfall in Münster

gn Münster. Ein alkoholisierter 28-jähriger Fahrer übersah am späten Dienstagabend das Auto einer Frau, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Die 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gegen 22.55 Uhr auf der Warendorfer Straße in Münster in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Kurze Zeit später starb sie im Krankenhaus. Nachdem die Polizei eine Blutprobe von dem 28-Jährigen entnommen hatte, stellte sie seinen Führerschein sicher.