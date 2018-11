Empfehlung - 15-Jähriger in Steinfurt von Zug erfasst: tot

Steinfurt Um 0.40 Uhr fuhr ein Triebwagen auf der Strecke von Münster nach Enschede. An dem Übergang am Veltruper Kirchweg in Burgsteinfurt kollidierte der Zug mit einem auf dem Übergang liegenden Fahrrad. Es wurden daraufhin umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, so die Polizei in einem am Freitag veröffentlichten Pressetext. Bei einer Suche am Unfallort wurde der tödlich verletzte Jugendliche aus Steinfurt gefunden. Dem Ergebnis der ersten Untersuchungen zufolge könnte der 15-Jährige im Gleisbett gelegen haben, als er vom Triebwagen erfasst wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Signaleinrichtungen (Halbschranken/Blinklichter) zur Unfallzeit eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/15-jaehriger-in-steinfurt-von-zug-erfasst-tot-264137.html