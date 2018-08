Empfehlung - 14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Rheine Mit dem Auto seiner Eltern, seinem 16-jährigen Freund und unter Drogeneinfluss hat sich ein 14-Jähriger in Rheine eine Verfolgungsjagd in Rheine geliefert. Alles begann damit, dass die Polizeibeamten den Wagen Montagnacht gegen 0.30 Uhr an der Osnabrücker Straße kontrollieren wollten. Der 14-Jährige ignorierte die Haltezeichen der Polizei und drückte stattdessen auf das Gaspedal. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hörstel. „Dabei erreichte er innerorts Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometer. Er missachtete das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und überschritt im Weiteren die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 70 Stundenkilometer. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens kam es glücklicherweise zu keinem Unfall oder zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/14-jaehriger-liefert-sich-verfolgungsjagd-mit-der-polizei-248086.html