13-Jährige aus Hörstel vermisst

gn Hörstel. Seit dem 5. Dezember wird die 13-jährige Kerstin Jonas vermisst. Kerstin ist etwa 1,65 Meter groß, hat braune Haare und braune Augen. Zuletzt hat Kerstin Jonas in einer Wohngruppe in Hörstel gewohnt. Die Polizei sucht Zeugen, die die 13-Jährige gesehen haben oder die Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971 9384215.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/13-jaehrige-aus-hoerstel-vermisst-218732.html