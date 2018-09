Empfehlung - 100 Hengste bei Parade in Warendorf zu sehen

WarendorfRund 100 Hengste werden bei den Paraden in Warendorf in einer Leistungsschau präsentiert und zeigen in Dressur und Springen, vor der Kutsche, in Showauftritten und auch in Form der Spanischen Hofreitschule, wo ihre Stärken liegen. Als Vererber sollen sie diese Stärken weitergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/100-hengste-bei-parade-in-warendorf-zu-sehen-257415.html