Zweiter Glasfaserausbau in der Samtgemeinde Uelsen gestartet

Hier startet der Ausbau: Am „Krummen Kamp“ in Itterbeck haben die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Glasfasernetzes in der Samtgemeinde Uelsen bekommen. Vor Ort begingen (vorne, von links) die Bürgermeister von Itterbeck, Wilsum und Uelsen – Lambertus Wanink, Heinrichrich Mardink und Wilfried Segger – zusammen mit Uelsens Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch (vorne rechts) einen „virtuellen Spatenstich“. Foto: Vennemann