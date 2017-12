Empfehlung - Zweieinhalb Jahre Haft nach Überfall auf Tankstelle

Uelsen/Osnabrück. Am Nachmittag kommen seine Eltern zum Grillen. Da will er ihnen einen Teil des geliehenen Geldes zurückzahlen. Und am nächsten Tag soll es mit der Freundin an die Nordsee gehen. Doch wie soll das klappen, so ganz ohne Geld? Mit mehr als 20.000 Euro steckt er in den Miesen. Seine Finanzen sind außer Kontrolle geraten. Auch wegen der Hausrenovierung. Da fasst der 38-Jährige, der mit seiner Freundin in der Niedergrafschaft wohnt, einen fatalen Plan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/zweieinhalb-jahre-haft-nach-ueberfall-auf-tankstelle-218143.html