Empfehlung - Zwei Frauen bei Auffahrunfall in Wilsum verletzt

Wilsum Gegen 13.45 Uhr ist am Sonnabend auf der B403 in Wilsum ein Mercedes Sprinter auf einen VW Golf aufgefahren. Die Golffahrerin hatte auf der Fahrt von Uelsen in Richtung Wilsum nach links in die Eichenallee abbiegen wollen und daher gebremst. Die Fahrerin des Mercedes hinter ihr erkannte dies offenbar zu spät und fuhr seitlich auf den Golf auf. Dieser prallte infolge des Unfalls links gegen einen Baum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/zwei-frauen-bei-auffahrunfall-in-wilsum-verletzt-294234.html