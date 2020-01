Empfehlung - Zusammenarbeit von Landkreis und Landwirtschaft verstärken

Wilsum Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Landkreis und den Akteuren der Landwirtschaft beleuchtete Landrat Uwe Fietzek während der Regionalversammlung der Raiffeisen Ems-Vechte in Wilsum. Erst seit Kurzem im Amt, machte er mehrere Themenbereiche aus, die verstärkt in den Blick genommen werden müssen. „Während des Wahlkampfes habe ich mit vielen Landwirten gesprochen und gemerkt, dass ihnen einige Problemfelder unter den Nägeln brennen“, bekannte er in Richtung der Gäste. Unter anderem nannte er das Bauamt, das Veterinäramt und die mangelhafte Internetversorgung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/zusammenarbeit-von-landkreis-und-landwirtschaft-verstaerken-337534.html