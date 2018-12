Empfehlung - Zu spät informiert: Kein neuer Sporttrakt für Olympia Uelsen

Uelsen Es gilt bei Politik und Verwaltung als unbestritten: Im Sportpark von Olympia Uelsen gibt es bei Fußballturnieren – insbesondere an Sonnabenden – nicht ausreichend Platz in den Umkleidekabinen. „Kleinfeldmannschaften müssen sich zum Teil in Garagen umziehen“, berichten die Vereinsmitglieder. Auch waren bereits Strafzahlungen fällig, weil die Schiedsrichterkabinen nicht den Anforderungen und Vorgaben des Fußballverbands entsprechen. „Abgerockt und peinlich“ beschreiben die Sportler den Kabinentrakt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/zu-spaet-informiert-kein-neuer-sporttrakt-fuer-olympia-uelsen-272682.html