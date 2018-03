Empfehlung - Zahn der Zeit nagt am Reetdachhaus des Bronzezeithofs

Uelsen. Gut 6000 Besucher hat der Bronzezeithof in Uelsen im vergangenen Jahr auf seinem Gelände begrüßt. Mit dem Saisonende am letzten Sonntag im Oktober verfallen das große Langhaus und die kleinen Nebengebäude aber längst nicht in den Winterschlaf. „Eigentlich ist jeden Tag einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter auf dem Bronzezeithof“, erzählt Geert Vrielmann vom Arbeitskreis Bronzezeithof. Schon allein aufgrund der kleinen Herde Dexterrinder, die unweit des Freilichtmuseums weidet, ist das nötig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/zahn-der-zeit-nagt-am-reetdachhaus-des-bronzezeithofs-229012.html