Empfehlung - Winzerstochter Klöckner schenkt Bauern klaren Wein ein

Wilsum „Bauern haben schon mal das Recht zu demonstrieren und damit eine Stadt lahm zu legen“, zog Julia Klöckner den Bogen von Wilsum zur großen Demo in Berlin und fügte gleich an: „Sie ernähren ja auch die Stadt.“ Da ist ihr der Applaus der über 500 Bauern im Saal Ridder gewiss und bei den 1000 Demonstranten, die draußen der Außenübertragung lauschen, erst recht. Doch die Winzerstochter aus Rheinland-Pfalz schmeichelt sich bei den Niedersachsen und Westfalen nicht ein, sie schenkt klaren Wein ein. Das kommt nicht bei allen Bauern gut an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/winzerstochter-schenkt-klaren-wein-ein-342847.html