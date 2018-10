Empfehlung - Wilsumerin startet mit eigenen Songs durch

Wilsum „Ich schreibe meine Texte auf Deutsch, so kann ich mich besser ausdrücken und den Zuhörern meine Zeilen auch besser vermitteln, denke ich.“ Jana Breman aus Wilsum hat das Songschreiben vor etwa zwei Jahren für sich entdeckt. Damals sollten sie und ihre Mitschüler im Musikunterricht jeweils ein eigenes Lied schreiben. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es privat weitergemacht habe“, erzählt die 17-Jährige, die das Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus besucht. Musikalisch war Jana Breman schon länger aktiv: Vor mehr als zehn Jahren hat sie mit dem Spielen der Orgel begonnen, es folgte Klavier und seit etwa sechs Jahren nimmt sie Gesangsunterricht bei Armanda ten Brink in Neuenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wilsumerin-startet-mit-eigenen-songs-durch-259095.html