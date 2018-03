Wilsumer Schüler erleben Schulstunde im Moor

Der Tag ist noch jung in der Niedergrafschaft, da machen sich die Viertklässler der Grundschule Wilsum und ihre Lehrerinnen auf zu einem besonderen Ausflug in die Natur. „Mit den Jägern ins Moor“ steht an diesem Montagmorgen auf dem Stundenplan.