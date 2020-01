Empfehlung - Wilsumer Feuerwehr spendet 3800 Euro Knobelerlös

Wilsum Ortsbrandmeister Jörg Gerritzen hat vor Kurzem beim Neujahrsempfang der Ortsfeuerwehr Wilsum den Erlös des Wilsumer Knobelns übergeben. In diesem Jahr geht der Erlös zum Teil an die Initiative „Wilsumer für Wilsumer“. „Der Verein hat in der Vergangenheit schon verschiedene Aktionen im Dorf geplant. Man darf gespannt sein, was sie sich diesmal überlegen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wilsumer-feuerwehr-spendet-3800-euro-knobelerloes-338490.html