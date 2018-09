Wilsumer feiern erstes „Black and White Diner“ im Ort

Zum ersten „Black and White Diner“ in Wilsum haben sich vor Kurzem beim Dorfplatz rund 90 Bürger in schwarz-weißer Kleidung getroffen. Bei einem Glas Bier und Schnittchen feierten sie zusammen mit Flüchtlingen ein gemütliches Fest.