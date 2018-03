Empfehlung - Wilsumer Berge: Restaurant in hellen Flammen

Wilsum. Lichterloh steht das pyramidenförmige Gebäude im Feriengebiet „Wilsumer Berge“ am Freitagmorgen in Flammen. Das Dach ist teilweise eingestürzt. Die Feuerwehr ist gegen 9.20 Uhr am Morgen alarmiert worden. Erst am Abend zuvor waren die Einsatzkräfte stundenlang an und in dem Gebäude im Einsatz. Dichter Rauch drang Donnerstagabend aus dem Restaurant, doch offene Flammen waren nicht zu erkennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wilsumer-berge-restaurant-in-hellen-flammen-230082.html