Empfehlung - Wilsum: Precision Farming hält Einzug in die Grafschaft

Wilsum Reduzierter Saatgut- und Düngemitteleinsatz bei gleichzeitig steigendem Ertrag? Was sich nach einem Widerspruch anhört, könnte tatsächlich bald Realität auf vielen Äckern der Grafschaft sein. Mithilfe der Präzisionslandwirtschaft, auch Precison Farming genannt, ist eine teilschlagbezogene Bewirtschaftung möglich. Mithilfe von Satellitenkarten wird ein Feld in verschiedene Ertragszonen eingeteilt, erläuterte Bertwin Hurink auf der Anbautagung der Niedergrafschafter Genossenschaften in Wilsum. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wilsum-precision-farming-haelt-einzug-in-die-grafschaft-344541.html