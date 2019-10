Empfehlung - Wies’n-Gaudi in Itterbeck mit 700 Besuchern

Itterbeck Die „Koitaboch-Musi“ aus Garmischpatenkirchen brachte die riesen Gaudi in Schwung. So feierten die feschen „Madeln“ und gestandenen „Bubn“ in aller Gemütlichkeit bis in die frühen Morgenstunden. Johannes Holthuis von der Werbegemeinschaft hieß die Wies’n-Gäste im festlich dekorierten Zelt willkommen. Er freute sich, dass die Veranstaltung ausverkauft war und dankte besonders den Wiesenwirten Renate Kolthof und Hennes Pikkemaat. Ein dickes Lob sprach er zudem Jörg Schüürmann aus, der immer vor und hinter den Kulissen alles gebe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/wiesn-gaudi-in-itterbeck-mit-700-besuchern-326079.html