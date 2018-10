Empfehlung - Weltreisender Johan Nieuhof bringt Nachbarn zusammen

Breklenkamp Uelser sollten besser keinen Urlaub auf Madagaskar machen, empfiehlt Leonard Blussé van Oud Alblas und schiebt als Erklärung trocken hinterher: „Sie werden sonst aufgegessen.“ In einem äußerst kurzweiligen Vortrag berichtet der frühere Professor der Universität Leiden am Donnerstag im Haus Breklenkamp über das Leben – und auch den Tod – von Johan Nieuhof. Der im Jahr 1618 in Uelsen geborene Weltreisende hatte mit seinem Schiff im Oktober 1672 vor Madagaskar geankert. Entweder, um auf der Insel Wasser zu tanken oder um dort Sklaven zu kaufen. Er verschwand spurlos – möglicherweise in einem Kochtopf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/weltreisender-johan-nieuhof-bringt-nachbarn-zusammen-259310.html