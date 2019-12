Empfehlung - Weihnachtlicher Konzertabend im Schatten des Brennofens

Lemke Wasse Kamps schaut in die Glut des kleinen Ofens aus dem die zwei langen Metallstäbe der Schosolleneisen herausragen. Bald wird er die nächsten beiden nach Zimt, Vanille und Kümmel duftenden flachen Waffeln herausholen und auf ihnen den Schriftzug „TRADITION SEIT 1888 * DEPPE * BACKSTEIN-KERAMIK“ entziffern können. Der Rentner ist stolz auf die schweren schwarzen Eisen, die er vor vier Jahren eigenhändig für das Unternehmen angefertigt hat. Etwa 500 Waffeln werden es etwa sein, die an diesem Mittwochabend in der Ziegelei an der Neuenhauser Straße das Metall verlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/weihnachtlicher-konzertabend-im-schatten-des-brennofens-336577.html