Empfehlung - K14 zwischen Wilsum und Wielen wird früher saniert

Nordhorn Die knapp neun Kilometer lange Kreisstraße 14 zwischen Wilsum und Wielen soll bis Ende 2020 saniert werden. Ein insgesamt sechs Kilometer langer Abschnitt wird grunderneuert, der Rest ist noch so gut in Schuss, dass lediglich eine neue Asphaltschicht erforderlich ist. Die insgesamt 3,7 Millionen Euro teure Sanierung sei noch in das Jahresbauprogramm 2018 gerutscht und könne damit früher als erwartet beginnen, hieß es am Donnerstag im Kreistag. Die Abgeordneten beschlossen einstimmig, die ursprünglich bis 2021 geplante Finanzierung, an der sich das Land mit 60 Prozent beteiligt, um ein Jahr zu verkürzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/web-artikel-238139.html