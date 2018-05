Empfehlung - Feuerwehr löscht brennenden Bagger

Itterbeck. Die Feuerwehr Uelsen ist am frühen Mittwochabend zu einem Firmengelände an der Straße An der Voskuhle in Itterbeck gerufen worden. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Bagger in Brand geraten, der in unmittelbarer Nähe einer Scheune stand. Die Kameraden rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen an und löschten die Flammen. Zuvor war die Feuerwehr Uelsen bereits auf einem Betriebsgelände in Uelsen im Einsatz. Dort war nach einem Arbeitsunfall eine eingeklemmte Person gemeldet worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/web-artikel-237852.html