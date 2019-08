Empfehlung - Waldwege zu schlecht für Brandeinsätze?

Itterbeck Albert Lucas aus Itterbeck ist in Sorge: Vor gut zwei Wochen brannte es unweit seines Hofes im Wald, auf rund 500 Quadratmetern stand das Unterholz in Flammen – der Geruch des Feuers liegt auch jetzt noch in der Luft. „Zum Glück waren die Kameraden von der Feuerwehr schnell vor Ort und haben sofort gehandelt“, freut sich Lucas über das beherzte Handeln der Feuerwehrleute, die in beispielhafter Zusammenarbeit mit Landwirten und Lohnunternehmern derzeit rund 100.000 Liter Wasser für etwaige Brände mobil zur Verfügung haben. Der Itterbecker ist selbst Waldbesitzer und Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Niedergrafschaft, weiß also nur zu gut um die Brandgefahr in Feld und Flur in trockenen Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/waldwege-zu-schlecht-fuer-brandeinsaetze-312928.html