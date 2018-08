Empfehlung - Waldbrand in Wilsum: Feuerwehr am frühen Morgen gefordert

Wilsum Eine Fläche von rund 300 Quadratmetern ist am Sonntag an der B403 gelegen, gegenüber dem Campingplatz „Wilsumer Berge“ in Brand geraten. Gegen 6.50 Uhr rückten knapp 30 Kameraden der Feuerwehren aus Wilsum und Uelsen an, um die Flammen abzulöschen. Im Anschluss wurde die Fläche umgegraben und nach Glutnestern abgesucht. Eine Brandursache konnte bislang noch nicht ausgemacht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/waldbrand-in-wilsum-feuerwehr-am-fruehen-morgen-gefordert-245381.html